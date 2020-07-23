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Genç kız, baba mesleğini TKDK desteğiyle hayata geçirdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumuna (TKDK) IPARD II 6. Çağrı döneminde sunduğu arıcılık projesi kabul edilen kadın girişimci Eylem Bağlam, baba mesleğini sürdürmeyi hedefliyor.

Genç kız, baba mesleğini TKDK desteğiyle hayata geçirdi
23.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:09

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumuna (TKDK) IPARD II 6. Çağrı döneminde sunduğu arıcılık projesi kabul edilen kadın girişimci Eylem Bağlam, baba mesleğini sürdürmeyi hedefliyor.

TKDK'nın kadın girişimcilere tanıdığı pozitif ayrıcalıklardan faydalanmak için IPARD II 6. Başvuru Çağrısı döneminde arıcılık sektöründen proje başvurusunda bulunan Eylem Bağlam, baba mesleğini devam ettiriyor. Bağlam, 127 bin 402 TL uygun harcama bütçesine sahip projesinin onaylanmasının ardından 499 adet kovan, arıcı barakası ve güneş enerjisi panellerinin tedarikini tamamladı. TKDK Muş İl Koordinatörlüğü uzman personellerinin kontrollerini tamamlamasının ardından yüzde 65 hibe oranı ile 82 bin 811 TL devlet desteği alacak olan Bağlam, üretimini yapacağı petek balları Muş ve çevre illere pazarlamayı planlıyor.

Kadın girişimci Eylem Bağlam'ın hibe desteği almaya uygun görülen projesi kapsamında tedarik ettiği makine ekipmanların kontrolüne katılan TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, Muş'un arıcılıkta söz sahibi iller arasında olduğunu belirterek, Bağlam'a 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Genç ve kadın girişimcilerin TKDK destekleri ile kendi işlerini kurabildiklerini ifade eden Turan, 6. çağrı kapsamında uygun görülerek sözleşme imzalanan 35 projenin 24'ünün arıcılık faaliyetleri olduğunu söyledi. Turan, "Uygun harcama tutarı toplamı 34 milyon 135 bin 611,66 TL olan projelerin tamamı ile sözleşmeler imzalanmış olup yatırımların uygulama çalışmaları başlamıştır. 20 milyon 742 bin 15,46 TL toplam hibe tutarına sahip projelerin 24 adedi arıcılık, 11 adedi ise kırsal turizm sektörlerini kapsamaktadır" dedi.

TKDK Muş İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan ve uzman personellerin gerçekleştirmiş oldukları kontrollere Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Müdür Yardımcıları Mehmet Gündoğdu ve Ferit Yıldız ile şube müdürleri de katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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