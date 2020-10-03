Genç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale etti (2)
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Genç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale etti (2)

03.10.2020 17:45 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:49
Genç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale etti (2)

'AĞABEYİM O MOTOSİKLETİ ALMAK İÇİN ÇOK EMEK SARFETTİ'Antalya'da park halinde olan ağabeyine at motosikleti çalmak isteyen 2 kişiyi, birinci kattaki evlerinin penceresinden üzerlerine atlayarak kovalayan liseli Ayşe Katrağ (15), DHA'ya konuştu.

'AĞABEYİM O MOTOSİKLETİ ALMAK İÇİN ÇOK EMEK SARFETTİ'

Antalya'da park halinde olan ağabeyine at motosikleti çalmak isteyen 2 kişiyi, birinci kattaki evlerinin penceresinden üzerlerine atlayarak kovalayan liseli Ayşe Katrağ (15), DHA'ya konuştu. Katrağ, motosikletin motor sesinin duyduğunu, pencereden baktığında da şüphelileri gördüğünü anlatarak, "İnternetim çekmediği için pencereye çıktım, iki kişinin apartmanın arkasına doğru geçtiğin fark ettim. Hemen akabinde motosikletin çalıştırıldığını duydum. Hareket ettiklerini ve bahçe kapısına doğru geldiklerini anlayınca üzerlerine atladım. Ağabeyim o motosikleti almak için çok emek sarf etti. Kimsenin çalmasına izin vermem. Hala olayın şokunu yaşıyorum" dedi. 

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,


Genç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale etti (2)
Genç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale etti (2)
Genç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale etti (2)
Genç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale etti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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