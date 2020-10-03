Genç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale etti

ANTALYA'da genç bir kız, apartmanın bahçesinden motosiklet çalan iki hırsıza müdahale etmek için 1'inci kattaki evinin penceresinden atladı.

ANTALYA'da genç bir kız, apartmanın bahçesinden motosiklet çalan iki hırsıza müdahale etmek için 1'inci kattaki evinin penceresinden atladı. Genç kızın kendilerine doğru hamle yaptığı şüpheliler, motosikleti bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesinin Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki motosikleti çalmak için apartman bahçesine girdi. Şüphelilerden biri bahçenin demir kapısını açarken, diğeri de motosikleti çalıştırıp üzerine bindi. Apartmanda oturan ve motosikletin çalışma sesini duyan genç kız, pencereden baktığında şüphelileri fark etti. Genç kız, hırsızlara müdahale etmek için 1'inci kattaki evinin penceresinden bahçeye atladı. Bir anda neye uğradığını şaşıran şüpheliler, genç kız kendilerine doğru hamle yapınca motosikletin üzerinden atlayıp kaçtı. O anlar ise saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı