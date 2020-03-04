Genç Keşmirliler, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir'deki farklı yaklaşımlarını çözebileceğini...

04.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:24

Genç Keşmirliler, Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir meselesi konusundaki farklı yaklaşımlarını çözebileceğini düşünüyor.

Washington Post gazetesindeki habere göre, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinden ve ABD'den araştırmacılar, bölgede 2019 Ekim-Aralık'ta 593 kolej ve üniversite öğrencisiyle görüşmeler yaptı.

Cammu Keşmirlilerin Hint hükümetine karşı hoşnutsuzluk ve kızgınlık hissettiği bir zamanda gerçekleştirilen araştırma, katılımcıların üçte ikisi Hindistan ile Pakistan arasındaki barış görüşmelerinin etkili olabileceğine inandığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, barış görüşmelerine Keşmirli temsilcilerin katıldığında müzakerelerin daha etkili olabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 83 olurken; katılımcıların yüzde 64'ü Pakistan'ın bu görüşmelere katılımının potansiyel olarak etkili olduğunu düşünüyor.

Öğrencilerin yüzde 79'u ise Batılı ülkelerin, Keşmir halkını bu çatışmanın meşru bir tarafı olarak görmesi ve onların bir söz hakkının bulunduğunu dikkate alması durumunda mevcut kriz durumunun aşılabileceğine inanıyor.

Plebisit vurgusu

Araştırmada "Keşmir'deki gerilimleri ne çözecek?" sorusuna katılımcıların çoğu Keşmirlilerin bölgelerinin geleceğini belirleyeceği bir plebisit yapılması yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 91'i plebisit seçeneği konusunda iyimser olurken yüzde 81'i ise bu yaklaşımı etkili buldu.

Katılımcılar Hindistan yönetimine karşı şiddet içermeyen direnişe de destek verdi.

Öğrencilerin yüzde 91'i şiddetsiz yöntemleri etkili bulurken yüzde 64'ü "şiddetin ve saldırganlığın" sürekliliğinin bölgeye uzun ömürlü barışın getirilmesi için faydalı olduğu kanaatini taşıyor.

Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 91'i, Hindistan birliklerinin tamamen geri çekilmesini; yüzde 92'si de en azından Hint yönetiminin askeri varlığının azaltılmasını talep etti.

Mevcut şartlara rağmen öğrenciler iyimser

Araştırmada, katılımcılara, muhtemel çözüm önerilerinden "dört-nokta formülü", "bölgesel otonomi" ve "özerklik" tekliflerinden hangisinin Keşmir için bir ilerleme sağlayacağı soruldu.

Öğrenciler, bu üç teklif içinde iyimser olsa da "dört-nokta formülü" diğerlerine nazaran biraz daha popüler oldu.

Araştırmaya göre, genç Keşmirliler, Hindistan ve Pakistan'ın ikili görüşmesinden yabancı diplomatik müdahillere değin çatışmanın çözümü için çeşitli yaklaşımlara açık olduğu kanaatini taşıyor.

Ağustos 2019'dan bu yana süren baskı ve iletişim kısıtlamalarına rağmen Keşmir'in genç halkının barışçıl çözümlerin faydaları konusunda iyimser olduğuna işaret ediliyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA