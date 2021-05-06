Genç kemancı Selin Samsar, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek
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Genç kemancı Selin Samsar, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek

Genç kemancı Selin Samsar, Moskova'da Türkiye'yi temsil edecek
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Kültür Sanat

Genç kemancı Selin Samsar, Rusya'nın Başkenti Moskova'da 18 Mayıs-1 Haziran'da düzenlenecek "18. Uluslararası Moskova Dostları Çağırıyor Harika Çocuk Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek.

Genç kemancı Selin Samsar, Rusya'nın Başkenti Moskova'da 18 Mayıs-1 Haziran'da düzenlenecek "18. Uluslararası Moskova Dostları Çağırıyor Harika Çocuk Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası Vladimir Spivakov Sanat Vakfı Türkiye Temsilcisi Amine Aygistova, AA muhabirine, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı, Moskova Belediyesi, Uluslararası Vladimir Spivakov Sanat Vakfı iş birliğiyle Moskova'da düzenlenecek 18. Uluslararası Moskova Dostları Çağırıyor Harika Çocuk Festivali'ne yaklaşık 2 bin çocuğun katılacağını kaydetti.

Dünyanın her köşesinden sanatın farklı dallarındaki gençlerin Moskova'da iki hafta boyunca en prestijli konser, müze ve sergi salonlarında yeteneklerini sergileyeceğini ifade eden Aygistova, şöyle konuştu:

"2003 yılından itibaren Türkiye'den 100'den fazla çocuk bu festivale katıldı. İlk yıllarda katılan çocuklar şimdi Türkiye'nin başarılı sanatçıları arasında yer alıyor. Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya dışında olan ülkeler festivale çevrim içi katılacak. Ancak Moskova'da ve Rusya'da yaşayan Rus ve yabancı çocuklar canlı performans sergileyecekler. Bu yıl Türkiye'yi Moskova Büyükelçi Mehmet Samsar'ın başarılı kemancı olan kızı Selin Samsar temsil edecek. Selin, şu anda dünyaca ünlü Çaykovski Konservatuvarına bağlı müzik okulu Central Music School'un 9. sınıfında öğrenim görüyor. 19 Mayıs'ta Puşkin Müzesi'ndeki canlı performansında Türk besteci Adnan Saygun'un 'Horon' eserini seslendirecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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