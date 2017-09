Genç kemancı Bartu Özsoy, Paris'teki resitali ile müzikseverlerden tam not aldı



Gülten Özbey, Paris (DHA ) - Türkiye'nin Paris Kültür ve Turizm Müşavirliği, 14 yaşındaki kemancı Bartu Özsoy ve ona eşlik eden piyanist Julien Mouchel'in resitaline ev sahipliği yaptı.



Paris'te yaşayan genç yetenek kemancı Bartu Özsoy ve ona eşlik eden piyanist Julien Mouchel, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Müşavirliği salonunda resital verdi.



Paris Kültür ve Turizm Müşaviri Serra Aytun'un açılış konuşması ile başlayan programda Bartu Özsoy ve ona eşlik eden piyanist Julien Mouchel, Bach, Kreisler, Saygun, Bartók, Lalo, Saint-Saëns'tan eserlere yer verdi.



14 yaşındaki Özsoy, yeteneği ile resitali dinleyenlerden tam not aldı.



İzmir'de Senfoni Orkestrası ile verdiği konser sonrasında Paris'e bir hocanın daveti ile geldiğini söyleyen Bartu Özsoy, Paris Créteil'deki CRD'de Orchester de l'Opéra'de Thierry Huchin'den ders aldığını söyledi.



2015'den beri Paris'te yaşadığını söyleyen genç kemancı Özsoy, 15 Ocak'ta Amerikan Katedrali'nde bir resital verdiğini; 2016'da Paris'te Flame Yarışması'nda birinci olduğunu belirtti. Özsoy, Créteil'deki CRD'de sertifikalı keman öğretmeni olan ve Orchester de l'Opéra de Paris'in bir üyesi olan Thierry Huchin'den 2 yıl eğitim aldım. 2016 ve 2017'de yarışmalarda ödüller aldım. Arada küçük konserler de veriyorum. İlerde solist, orkestra şefi ve besteci olmak istiyorum, aynı zamanda en geç 2018 ortalarında bitirmeyi planladığım bir senfoni yazıyorum dedi.