Genç Kaymek'ten 3 Ayrı Yaz Okulu
Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından üç ayrı yaz okulu başlatıldı.
Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından üç ayrı yaz okulu başlatıldı.
Okulların kapanmasıyla açılan yaz okullarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Genç KAYMEK İhtisas Merkezi'nde 3 Temmuz'da açılan ve 26 Ağustos'a kadar sürecek olan YGS yaz okuluna bin 800 öğrenci katıldı.
Genç KAYMEK'in 10 ayrı tesisinde ise spor ve değerler eğitimini kapsayan yaz okulu açıldı. Yaz okuluna 3 bin 100 öğrenci katılıyor. Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, ayrıca üçer gün süren izcilik kampı başlattı.