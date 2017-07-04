Genç Kaymek'ten 3 Ayrı Yaz Okulu

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri tarafından üç ayrı yaz okulu başlatıldı.



Okulların kapanmasıyla açılan yaz okullarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Genç KAYMEK İhtisas Merkezi'nde 3 Temmuz'da açılan ve 26 Ağustos'a kadar sürecek olan YGS yaz okuluna bin 800 öğrenci katıldı.



Genç KAYMEK'in 10 ayrı tesisinde ise spor ve değerler eğitimini kapsayan yaz okulu açıldı. Yaz okuluna 3 bin 100 öğrenci katılıyor. Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri, ayrıca üçer gün süren izcilik kampı başlattı.