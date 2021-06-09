Uğur Okulları öğrencisi genç mucitten topraksız tarıma destek
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Uğur Okulları öğrencisi genç mucitten topraksız tarıma destek

Uğur Okulları öğrencisi genç mucitten topraksız tarıma destek
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Güncel

Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Artun Özsoy, "Topraksız Tarımın Geliştirilmesi ve Maliyet Avantajı" projesiyle 52. TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması'nda "Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri" alanında Türkiye ikincisi oldu.

Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Artun Özsoy, "Topraksız Tarımın Geliştirilmesi ve Maliyet Avantajı" projesiyle 52. TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması'nda "Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri" alanında Türkiye ikincisi oldu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, tarım yapılan toprakların, hızla artmakta olan insan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamayacağı düşüncesiyle dünya genelinde topraksız tarım uygulamaları geliştiriliyor.

Geleneksel yöntemlerle yapılan tarıma oranla avantajları bulunan topraksız tarım uygulamaları, maliyet açısından değerlendirildiğinde dezavantajlı olabiliyor. Bu duruma dikkati çekmek isteyen Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Artun Özsoy, "Topraksız Tarımın Geliştirilmesi ve Maliyet Avantajı" projesiyle 52. TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması'nda "Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri" alanında Türkiye ikincisi oldu.

İşletme maliyetlerini azaltacak bir yöntem

Danışman öğretmeni Oğuzhan Çelikyürek ile projeyi geliştiren Artun Özsoy, günümüzde yaygınlaşmaya başlayan topraksız tarım uygulamalarında kurulum ve işletme maliyetlerinin azaltılması için daha önce denenmemiş bir yaklaşım uyguladı.

Projede, topraksız tarımda maliyete en çok etki eden kök desteği ve besin, demir-çelik sektöründe yan ürün olarak açığa çıkan cüruftan sağlandı. Topraksız deney grupları oluşturan Özsoy, gözlem ve ölçümleri sonucunda, cüruf kullanarak daha düşük maliyetle topraksız tarıma katkı sağlamayı başardı. Aynı zamanda demir-çelik sektöründe atık olarak kabul edilen cüruf için yeni bir kullanım alanı sağlanırken, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması da projenin dikkati çeken unsurlarından oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artun Özsoy, Türkiye'de ve dünyada yaşanan kuraklık problemi nedeniyle topraksız tarım uygulamalarını araştırmaya başladığını belirterek, "Babamın iş yerinde demir-çelik yan ürünü cüruf ile tanıştım. Kullanılmayan bu maddelerin üzerinde yetişen bitki toplulukları sebebiyle bu yan ürünün topraksız tarımda kullanılabilirliğini araştırmak için böyle bir çalışmaya yöneldim. Çalışmamızın başarılı sonuçlar vermesi ve ulusal bir yarışmada böyle bir derece alması sebebiyle çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları öğrencisi genç mucitten topraksız tarıma destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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