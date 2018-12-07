Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Gaziantep Bölge Temsilcisi Cengiz Halil Çiçek, etkili iletişimin başarının olmazsa olmazı olduğunu söyledi.



Dernekten yapılan açıklamada, SANKO Holding Basın-Yayın Müdürlüğü görevini de yürüten Çiçek, Gaziantep Üniversitesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tan'ın danışmanlığında, Yönetim Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen "Genç Kariyer Zirvesi"ne konuşmacı olarak katıldı.

Yaşamanın bile risk olduğu günümüzde riskten kaçınanların hangi işi yaparsa yapsın vasatın üzerine çıkamayacağını, başarının "yetinme" ile sınırlı olacağını belirten Çiçek, "Başarılı olmak istiyorsanız; yola göz hizanıza paralel bakmayın, 45 derece açı ile yukarıya bakın, açıyı büyütürseniz önünüzü göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Herkesin üstündeki görevde bulunanları inceleyip örnekler alması gerektiğini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:



"Ancak, bir süre sonra, yukarıdakilere baktıkça motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz, işte bu nedenle zaman zaman 45 derece açı ile aşağıya bakın, başkalarının sahip olamadığı, sizin sahip olduklarınızı görün. Bu kesinlikle hayatı yalan üzerine bina etmek değil, hayatımızın bir gerçeğidir. Herkes aynı makamlara, değerlere, zenginliğe sahip olamaz. Zaten olsa kim, neyin mücadelesini verecek ki? Farklılıklar hayata renk katıyor, mücadele ruhunu geliştiriyor."

İletişimin evrensel ve yerel kuralları kadar, bireysel özelliklerinin de bulunduğuna dikkati çeken Çiçek, etkili iletişimde, bilginin zamanında, yalın ifadeyle doğruların sunumu kadar beden dilinin de çok önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İletişimde göz teması kurmak, iyi dinlemek, doğru anlamak ve eksiksiz aktarmak kadar; ses tonunu, bakışları, mimikleri ve ellerin hareketlerini de kapsayan beden dilini dikkate almak gerekir. Beden dilini iyi okuyan kişinin, iletişimde başarısız olması mümkün değildir. Zaten etkili iletişim, başarının olmazsa olmazıdır. İletişim şeffaf oldukça amaca ulaşılır. Saklanmak istenilen bilgi, hedefe doğru sunulmaz. Paylaştığınız bilginin detaylarını öğrenin ki, paylaşıma ilişkin ek bilgi istenildiğinde anında yanıtlayarak konuya hakimiyetinizi sergileyin. Konusuna hakim olan ciddiye alınır ve benimsenir. Dik durun ama diklenmeyin. Bunları kesinlikle karıştırmayın. Dik duran bilgisini, diklenen acizliğini gösterir. Sivil toplum kuruluşlarında mutlaka yer alın. Hatta apartman yönetiminde görev alarak bunu başlatabilirsiniz."

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Gökçen, İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan Reşat Taman ve Ventura Çikolata Kurucusu Sümeyra Osmanlıoğlu'nun da katıldığı zirve, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.