Genç karatecilerden önemli başarı

İSTANBUL (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un genç yetenekleri başarıya doymuyor. Başarılı karateciler Dünya Karate Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Liginde başarı ile mücadele ettiler.

886 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Dünya Karate Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligine Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, 57 ülkeden 886 sporcuyla altın madalya için mücadele etti.

FİNALİN ADI KAĞITSPOR

Milli Takım adına mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu karatecilerden Ahmet Yiğit Halıcı ve Mert Halıcı, tarihi anlardan birine imza atarak, 55 kilogramda finalde karşılaştı. Finalde Ahmet Yiğit Halıcı altın madalyayı kazanarak kürsünün en tepsinde yer alırken, Mert Halıcı gümüş madalya ile ligi tamamladı.

ZİRVENİN DİĞER İSMİ AYŞENUR

Lig 1'de 47 kilogramda mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Ayşenur Bekler ise rakiplerini tek tek yenerek, kürsünün zirvesinde yer aldı ve altın madalya ile evine döndü.

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