Genç karatecilerden önemli başarı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç karatecilerden önemli başarı

Bültenler - Haberler | Güncel
Genç karatecilerden önemli başarı

Kocaeli'nin sporcu fabrikası Kağıtspor'un genç yetenekleri kürsüde boy göstermeye devam ediyor

İSTANBUL (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un genç yetenekleri başarıya doymuyor. Başarılı karateciler Dünya Karate Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Liginde başarı ile mücadele ettiler.

886 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Dünya Karate Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligine Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, 57 ülkeden 886 sporcuyla altın madalya için mücadele etti.

FİNALİN ADI KAĞITSPOR

Milli Takım adına mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu karatecilerden Ahmet Yiğit Halıcı ve Mert Halıcı, tarihi anlardan birine imza atarak, 55 kilogramda finalde karşılaştı. Finalde Ahmet Yiğit Halıcı altın madalyayı kazanarak kürsünün en tepsinde yer alırken, Mert Halıcı gümüş madalya ile ligi tamamladı.

ZİRVENİN DİĞER İSMİ AYŞENUR

Lig 1'de 47 kilogramda mücadele eden bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Ayşenur Bekler ise rakiplerini tek tek yenerek, kürsünün zirvesinde yer aldı ve altın madalya ile evine döndü.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

 Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

 İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Şevval Şahin Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Mario Balotelli Rıza Çalımbay Mesut Özil Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Genç karatecilerden önemli başarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 09:09:22. #1.11#