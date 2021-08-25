Genç karatecilerden Kayseri klibi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç karatecilerden Kayseri klibi

Genç karatecilerden Kayseri klibi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de genç karateciler, Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası öncesinde kentin farklı mekanlarında çekilen tanıtım klibinde hünerlerini sergiledi.

Kayseri'de genç karateciler, Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonası öncesinde kentin farklı mekanlarında çekilen tanıtım klibinde hünerlerini sergiledi.

50 ilden yaklaşık bin 700 sporcunun katılacağı Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası; 25-29 Ağustos tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. Şampiyona öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tanıtım klibi çekildi. Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı, Erciyes ve Şeker Gölü gibi kentin tarihi ve turistik mekanlarında çekilen klipte, genç karateciler hünerlerini sergiledi. - KAYSERİ

Genç karatecilerden Kayseri klibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ali Mahir Başarır
Magazin Cimilli İbo Mesut Akusta Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Mert Günok Ozan Tufan Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Genç karatecilerden Kayseri klibi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:54:44. #1.16#

title