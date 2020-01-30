Genç karateciler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

30.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:32

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 7-9 Şubat'ta düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürüyor.

Ay-yıldızlı sporcular, hazırlıklar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEKASEM) kamp yapıyor. Kampta bulunan 37 milli karateci, yoğun antrenman temposuyla çalışmalarına devam ediyor.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımlar Teknik Direktörü İbrahim Erçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp sürecinin devam ettiğini belirtti.

Milli takımın geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda 55 ülke arasında genel klasmanda ilk sırada yer aldığını, yine geçen yıl yapılan Dünya Şampiyonası'nda 96 ülke içinde ikinci olduklarını anımsatan Erçin, "Hedefimiz yine Avrupa şampiyonluğu. Hazırlıklarımız gayet iyi. Sakat sporcumuz yok. Sporcularımızın motivasyonu yüksek. Pazartesi yola çıkıyoruz. Madalyalar ve şampiyonluklarla inşallah ülkemize geri dönmüş olacağız." diye konuştu.

Erçin, geçen yıl 15 madalya aldıklarını, bu sene bu sayının üzerine çıkmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"33 ferdi kategori var, 2 de takım kategorisi bulunuyor. 37 sporcuyla gidiyoruz. Hedefimiz geçen seneki başarılarımızın üzerine çıkmak. Son Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar aldığımız en yüksek madalyaya ulaştık. Avrupa ve dünya dereceleri olan sporcularımız var. Hepsinden madalya bekliyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok, şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandık. Federasyon başkanımızın da desteğiyle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Dünya şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü milli sporcu Ayşe Yılmaz (17), gençlerde ferdi olarak kata dalında yarışacağını söyledi.

Kampın çok güzel geçtiğini anlatan Ayşe Yılmaz, "Takım arkadaşlarımızla hazırlıklarımız devam ediyor. Budapeşte'deki şampiyonada inşallah en güzel performansı sergileyip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

Ümitlerde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Ömer Faruk Yürür de (16) genç erkekler kumite 68 kiloda mücadele edeceğini kaydederek, "Kampımız hocalarımız sayesinde sıkı bir programla devam ediyor. 2019'da ümitlerde 57 kiloda Avrupa, daha sonra 63 kiloda dünya şampiyonu oldum. Hedefim yine derece yapıp, büyüklere doğru emin adımlarla yürümek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA