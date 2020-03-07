Genç karateci Macaristan'dan altın madalya ile döndü

07.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:48

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele veren Bağcılar Belediyesi Karate Takımı sporcusu Ömer Faruk Yürür, altın madalya kazandı. 16 yaşındaki Yürür, geçen yıl Danimarka'da gerçekleşen aynı şampiyonada yine birinci olmuştu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 7-9 Şubat tarihlerinde düzenlenen 47. Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na Avrupa Karate Federasyonuna üye 54 ülkeden 1157 sporcu katıldı. Budapeşte Arena'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, Türk Karate Milli Takımı kadrosunda Bağcılar Belediyesi sporcularından Ömer Faruk Yürür (16) de yer aldı. Gençler 68 kilo kategorisinde ter döken Yürür, rakiplerini eleyerek birinci oldu.

"HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ"

Altın madalyayla yurda dönen Ömer Faruk Yürür'ü tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sporcularımız kendilerine verilen emeğin hakkını vererek madalyalar kazanıyorlar. Her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

Birçok uluslararası platformda şampiyonlukları bulunan milli sporcu Ömer Faruk Yürür, geçen yıl Danimarka'da gerçekleşen aynı şampiyonada yine birinci olmuştu.

Kaynak: DHA