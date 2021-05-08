Genç kanocular tam kapanma döneminde evlerinde form tutuyor

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde takım halinde yaptıkları antrenmanlara ara vermek zorunda kalan kanocular, müsabakalara ve milli takım seçmelerine evlerinde çalışarak hazırlanıyor.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde takım halinde yaptıkları antrenmanlara ara vermek zorunda kalan kanocular, müsabakalara ve milli takım seçmelerine evlerinde çalışarak hazırlanıyor.

Atatürk Barajı sayesinde kentte oluşan su imkanını değerlendirmek amacıyla Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan kano takımıyla su sporlarıyla tanışan Şanlıurfalı gençler, katıldıkları yarışmalarda dereceler elde etmeye başladı.

Milli fakım forması giymek ve Türkiye'yi temsil etmek için sürekli antrenman yapan sporcular, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen tam kapanma sürecinde de bu hayallerinden vazgeçmemek için sudan ayrı kalsalar da antrenmanlarına evlerinde devam ediyor.

"Antrenörümüz bizi görüntülü arayarak kontrol ediyor"

Kano sporcusu 15 yaşındaki Zilan Yılmazer, tam kapanma süresinde kondisyonlarının düşmemesi amacıyla bahçeli evlerinde 16 yaşındaki takım arkadaşı Melisa Güneş ile çalışıyor.

Antrenörlerinin getirdiği aletlerle antrenman yapan Zilan ve Melisa, çalışmalarında su dolu şişeleri de kullanıyorlar.

Zilan Yılmazer, AA muhabirine, spora ilk önce voleybol oynayarak başladığını ve hocasının yönlendirmesiyle de 4 yıldır su sporlarıyla ilgilendiğini anlatarak, salgın nedeniyle sudan uzakta antrenman yapmak zorunda kaldıklarını ve bu noktada Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile antrenörlerinin kendilerine büyük destek verdiğini söyledi.

Müstakil evinin bahçesinde arkadaşıyla antrenmanlarını sürdürdüğünü aktaran Zilan, şöyle konuştu:

"Pandemi olduğundan dolayı antrenörlerimiz sağ olsunlar evimize ergometre ve ağırlıklar getirdiler, onların yapmış oldukları programa göre antrenmanımıza devam ediyoruz. Önce ısınmam, sonra ergometre, koşu ve ağırlık yapıyorum. Kondisyonumu devam ettirebilmek ve geriye düşmemek için evimin bahçesinde çift antrenman yapıyorum. Antrenörümüz bizi görüntülü arayarak kontrol ediyor, yanlışlarımızı söylüyor. Amacım milli takıma girip, Türkiye'yi olimpiyatlarda teslim etmek."

Melisa Güneş de 5 yıldır yaptığı kanoyu çok sevdiğini belirtti.

Normal şartlarda Bozova ilçesinde Atatürk Barajı göletinde çift antrenman yaptıklarını ifade eden Güneş, "Şu an tam kapanmadan dolayı ben de Zilan'ın evinde kalıyorum, hocalarımızın verdiği tüm antrenmanları Zilan ile yapıyoruz." dedi.

"Hedefim milli takımda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

Evinde çalışmalarına devam eden sporculardan 15 yaşındaki Emrullah Demir ise kanoyla beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle tanıştığını ve 4 yıldır bu spora devam ettiğini dile getirdi.

Zaman içerisinde hem yüzmeyi hem de kano kullanımındaki incelikleri öğrendiğini anlatan Emrullah, katıldığı yarışmalarda Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olduğunu söyledi.

Emrullah Demir, kondisyonun düşmemesi için antrenmanlarına evden devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl milli takım aday kadrosuna çağırıldım, antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Antrenörlerimiz destek oluyorlar ve bize sürekli program atıyorlar. Hedefim, milli takımda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bize yardımcı olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren'e ve hocalarıma teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde geliştik, imkanlarımız oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın