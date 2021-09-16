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Genç kaleci Ataberk Dadakdeniz FTA Antalyaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Genç kaleci Ataberk Dadakdeniz FTA Antalyaspor'da

FTA Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı.

FTA Antalyaspor, genç kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzaladı. 2021-2022 sezonu devre arasından itibaren transferi tescil ettirilecek olan 22 yaşındaki kaleci için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene, FTA Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar katıldı.

FTA Antalyaspor'da transferin bitmediğini belirten Asbaşkan Berkay Bahar, "Bugün çok istediğimiz, olması için de büyük uğraş verdiğimiz Ataberk Dadakdeniz ile sözleşme imzalıyoruz. Transferin tescili ocak ayından itibaren yapılacak. Şu ana kadar 14 transfer gerçekleştirdik. Bu transferlerin yaş ortalaması 23.7 oldu. Giden oyuncularımızın yaş ortalaması ise 30. Şu anki mevcut kadromuzun yaş ortalaması 25.5'e indi. Son lig maçımızda ileri 3'lüde oynayan futbolcularımız 19, 21 ve 23 yaşındaydı. Bu bizim transfer stratejimizin önemli bir göstergesiydi. Ataberk de bu planın bir parçası olacak. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

"Gençlere önem veren kulüpteyim"

FTA Antalyaspor ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Ataberk Dadakdeniz ise Antalyaspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Artık Antalyaspor futbolcusu olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Antalyaspor'un gençlere verdiği önemi biliyorum. Hocamız bu konuda gerçekten gençlere çok güveniyor ve süre veriyor. Ben de bu düşünce ile kulübüme layık olmaya çalışacağım" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Haber: Genç kaleci Ataberk Dadakdeniz FTA Antalyaspor'da - Haberler Spor
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