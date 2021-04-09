Genç kadınlara ilham olduk

Şahin, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından gerçekleştirilen zirvede "Medyada Genç Kadınların Gücü" panelinin moderatörlüğünü üstlendi.

Şahin, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından gerçekleştirilen zirvede "Medyada Genç Kadınların Gücü" panelinin moderatörlüğünü üstlendi. Dünyanın sayılı Müslüman modellerinden biri olan Şahin'in yönettiği panel, Kanada televizyonlarının ilk başörtülü spikeri Ginella Massa, ödüllü film yapımcısı Ala Hamdan, Dubai'de yaşayan gazeteci Farah Yasmine'i ağırladı.

Şahin, başarı hikayeleriyle ilham veren kadınlarla tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi: "Hikayeleriniz gerçekten çok etkileyici. Bu akşam sizlerle burada olmaktan dolayı gurur duydum. Umarım yeni başarı hikayeleriyle genç kadınlara ilham vermeye devam edersiniz." 56 ülkenin üye olduğu ICYF, 18-35 yaş arası 600 milyon genç için çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: Hürriyet