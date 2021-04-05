Genç Kadınlar Kılıç Takımı, dünya dördüncüsü oldu
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Genç Kadınlar Kılıç Takımı, dünya dördüncüsü oldu

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Genç Kadınlar Kılıç Takımı, dünya dördüncüsü oldu

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Genç Kadınlar Kılıç Takımı, bronz madalya maçında Romanya'ya yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Genç Kadınlar Kılıç Takımı, bronz madalya maçında Romanya'ya yenilerek organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Maya Kerkeser'den oluşan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, tablo-16'da Kazakistan'ı 45-25, çeyrek finalde Bulgaristan'ı 45-39'luk skorla yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde karşılaştığı Güney Kore'ye 45-39 mağlup olan ay-yıldızlılar, 3'üncülük maçı için Romanya ile eşleşti. Bronz madalya karşılaşmasında Romanya'ya 45-40 yenilen mili takım, 4. oldu.

Murat Sarp Aşık, Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender ve Ahmet Turgut Taflan'ın yer aldığı Genç Erkekler Kılıç Takımı ise şampiyonayı 11. sırada tamamladı.

Dünya Şampiyonası'nda yarın genç kadınlar ve erkekler flöre müsabakaları yapılacak. Organizasyon, 11 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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