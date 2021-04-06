Genç Kadınlar Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor
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Genç Kadınlar Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Genç Kadınlar Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kastamonu'da sürdürüyor

Genç Kadınlar Milli Takımlar Başantrenörü Fikret Taşdemir, Dünya Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Genç Kadınlar Milli Takımlar Başantrenörü Fikret Taşdemir, Dünya Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde devam eden Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın kampı, başantrenör Taşdemir sorumluluğunda 5 antrenörün katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Başantrenör Fikret Taşdemir, AA muhabirine, 10 Nisan'da Polonya'da başlayacak Dünya Şampiyonası'na çift antrenmanla hazırlandıklarını anlattı.

Kampın oldukça verimli geçtiğini ifade eden Taşdemir, "20 gündür kamptayız. Oldukça iyi gidiyor. Yaptığımız elemede ilk ikiye girenleri kampa çağırdık. Kampa 20 kişiyi davet ettik. Onlar arasında da değerlendirme yaparak 10 kişiyi takıma aldık." diye konuştu.

Takımda keyiflerin yerinde olduğunu aktaran Taşdemir, "Dünya Şampiyonası zor bir turnuva. Gönül ister ki 10 madalyayla dönmek ama zor bir turnuva olduğunun bilincindeyiz. Dünya Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz. Sporcularımız arasında Avrupa şampiyonu olan, ikinci olan boksörlerimiz var. Onlardan madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampın 9 Nisan'da sona ereceğini belirten Taşdemir, 10 Nisan'da Türkiye'den ayrılacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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