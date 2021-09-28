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Genç Kadınlar Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor
Genç Kadınlar Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu'da hazırlanıyor

Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı Kastamonu'da devam ediyor.

KASTAMONU (AA) - Genç Kadınlar Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı Kastamonu'da devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 22 sporcu ile başlayan kamp, başantrenör Ayhan Öz sorumluluğunda gerçekleştiriliyor.

Genç Kadınlar Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Öz, AA muhabirine 12 gündür kamplarının devam ettiğini söyledi.

Kampta morallerin yerinde olduğunu aktaran Öz, "Sırbistan'da 13 Ekim'de başlayacak Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şampiyonaya 12 sıklette mücadele edeceklerini anlatan Öz, şunları kaydetti:

"Kampta yapacağımız elemenin ardından sporcu sayısını 12'ye indireceğiz. Kamp için gerekli ortam, çalışmamız çok güzel. Bize verdikleri destek için federasyon başkanımıza ve yetkililerimize çok teşekkür ederiz. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyalarla dönmek istiyoruz."

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri
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