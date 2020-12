Genç kadının üç ayda Venezuela'da meyve satmaktan, Paris'te orkestra şefliğine yolculuğu

Son yıllarda, Venezula'daki ekonomik kriz nedeniyle binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için başka ükelere kaçtı.

Ancak Glass Marcano'nun hikayesi özellikle dikkate değer.

24 yaşındaki Marcano sadece üç ay önce, ailesinin Yaracuy kentindeki dükkanında meyve satıyordu.

Ama şimdi Latin Ameirkalı genç kadının selfie fotoğraflarında arka planda Eyfel Kulesi görünüyor ve Paris müzik çevrelerinde övgüyle karşılanıyor.

Marcano, prestijli Paris Filarmoni ve Paris Mozart Orkestraları'nın geçen Eylül ayında yeni düzenlemeye başladığı, uluslararası kadın orkestra şefi yarışması La Maestra'da özel ödül kazandı.

Paris - Mozart Orkestrası'ndan Roman Fievet BBC'ye yaptığı açıklamada Marcano için "Müthiş bir kariyere sahip olacak, aşırı derecede yetenekli, çalışkan ve zeki bir genç kadın" dedi

Ancak Marcano'nun yarışmaya giden yolculuğu da başarısı kadar harikulade.

İnanılması güç bir yolculuk

Marcano, Venezuela'da genç müzisyenlerin okuduğu, tanınmış kamu programı El Sistema mezunu.

Başkent Caracas'ta hem hukuk öğrenimi görüyor hem de müzik çalışmalarını sürdürüyordu.

Marcano BBC'ye yaptığı açıklamada "Orkestra şefliği ya da atölye çalışmalarına katılmak adına her fırsatı değerlendirdim" diyor.

Geçen yıl Mart ayında azmi ve Google'da yaptığı bir arama ona yeni bir kapı açtı.

"Bir orkestra şefliği yarışmasına katılma zamanının geldiğini düşünüyordum. Bilgisayarımda arama yaptım ve La Maestra'yı buldum" diyor.

"Sadece kadınların katılabildiği bir yarışma olması dikkatimi çekti."

Harika bir fırsat gibi görünüyordu ama üç haneli bir sorun ortaya çıktı. 180 dolarlık kayıt ücreti vardı.

Venezula'daki mali krizin başlıca etkilerinden biri, ulusal para birimi Bolivar'ın değerinin çok büyük oranda düşmesi oldu. Örneğin Eylül ayında ülkedeki asgari ücret 2 dolardan azdı.

Marcano "Bir hayali olan ve para yüzünden elllerinden kayıp giden her Venezuelalı gibi umutsuzluğa kapılmıştım" diyor.

"Ve kendinize şöyle diyorsunuz: Mümkün değil, belki bir dahaki sefere."

Venezuela'da 180 dolar küçük bir servet.

"50 dolar olsaydı da fark etmezdi. Yarışmayı çoktan unutmuştum ama aklımın köşesinde bir yerlerde duruyordu da."

"Kendimi yarışmaya katılmış ve kazanmış haya ediyordum" diye de ekliyor.

Para toplama seferberliği

Ama aylar sonra yardım istemeye başladı.

"Ülke dışındaki arkadaşlarımdan ve akrabalarımdan katılım parası için yardım istemeye karar verdim, giriş süresi üç hafta içinde doluyordu."

Marcano, giriş için gereken, orkestra şefliğini sergileyeceği video için de müzisyen arkadaşlarının yardımına ihtiyaç duyuyordu.

France Musique adlı klasik müzik dergisine göre, Marcano La Maestra'ya giriş süresinin dolmasına bir hafta kala 100 dolar civarında para toplayabildi. Ancak organizatörler paranın geri kalanını tamamlamayı önerdi.

İşler yoluna girmiş görünüyordu. Ekim ayında Marcano'nun Mart'ta düzenlenecek yarışmaya seçildiği duyuruldu.

Romain Fievet, Venezuelalı'nın seçim komitesini büyülediğini söylüyor.

"220 başvuru aldık ve komite Glass Marcano'yu oybirliğiyle seçti."

"Videolarında hakiki bir karizma, müthiş bir enerji, gerçe bir müzik bilgisi ve tabii vücut ritmi görülüyordu."

Dünyayı durma noktasına getiren Covid-19 salgını yüzünden Mart'ta Paris'e gidilemeyecekti.

Yarışma Eylül ayına alında ancak 2020 yılı ilerler ve dünyanın diğer kesimleri açılmaya başlarken, koronavirüs Venezuela'ya darbe vurmaya devam ediyordu.

Venezuelalı "Yaracuy'a gittim, çünkü annem bir manav dükkanı açmıştı ve orada çalışıp, biraz para kazanabileceğimi söyledi" diye hatırlıyor.

"Müthiş bir fikir gibi göründü, çünkü Paris'e giderken kıyafet almam lazımdı."

Ama Venezuela'daki havaalanları kapalı kaldı.

Marcano B planından korkuyordu. O da karayoluyla komşu Kolombiya'ya gidip, oradan uçmaktı. Yolda Covid-19 kapmaktan korkuyordu.

Daha sonra İspanyol hükümetinin Venezula'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmek için, 14 Eylül'de bir uçak kaldıracağı haberi geldi.

Öncelik, İspanyol pasaportu taşıyanların olsa da, La Maestra'nın organizatörleri, Caracas'taki Fransa Büyükelçiliği'yle temasa geçip, Marcano'ya vize ve uçakta bir koltuk ayarlanmasını sağladı.

Romain Fievet "Büyük bir cesaret ve kararlılık gösteriyordu ve orkestra şefi olmanız için size gerekenler de bunlar" diyor.

'Evlat, sen de kimsin?'

Havaalanına ulaştığında, şaşırmış bir Fransız yetkili yaklaşıp, şaka yaptı:

"Evlat sen de kimsin? Cumhurbaşkanı olsa bile, bir uçağa bindirmemiz senin kadar çok e-posta almıyoruz" dedi.

Uçak kalktığında, Marcano ilk kez uçağa bindiğini ve Venezula'yı ilk kez terk etmiş olduğunu pek anlamadı bile.

Yarışmaya odaklanmıştı.

Marcano Paris'e yarışma başlamadan sadece birkaç saat önce ulaştı, neredeyse hiç uyumamıştı.

Bir kelime bile Fransızca konuşamayan Venezuelalı "Benim için yeni bir deneyimdi. Her şeyden etkilenmiştim. Başka bir gezegende olduğumu sandım" diyor.

"İngilize konuştum ama buradaki insanlar beni anlamadı" diyor ve kıkırdıyor.

Ama yine de daha önce hiç temas etmediği müzisyenlere orkestra şefliği yapmak için podyuma çıktı ve yine izleyenleri etkilemeyi başardı.

Paris Mozart Orkestrası'nın kadın Şefi ve kurucusu Claire Gibault France Musique'e yaptığı açıklamada "Ne yetenek! Ne beceri! Venezuela'dan hiç ayrılmamış 24 yaşındaki bir genç ve yine de bu performansı sergiledi" dedi.

Paris Filarmoni'nin maestrosu Emmanuel Hondre de Venezuelalı'nın performansından övgüyle bahsetti.

Klasik müzik dergisine "İngilizce veya Framsızca konuşmuyor, ama müzik konuşuyor!" dedi.

"Glass'ın tek ihtiyaç duyduğu orkestrayla iletişim kurmaktı"

Marcano yarışmayı kazanamadı ama özel bir ödül aldı. En büyük ödülse, Paris'te eğitimine devam etmesi için yapılan bir dizi teklifti.

Yarışmadan sonra Venezuela'ya geri dönmeyi planlıyordu ama o zamandan beri daha önce sadece televizyonlarda gördüğü bir şehirde yaşıyor.

Marcano "Ne kadar burada kalacağım bilmiyorum ama her şeye hazırım" diyor.

Caracas ile karşılaştırdığında, Fransız başkentindeki rutinin kendisini şaşırttığını söylüyor.

Özellikle de süpermarketlerdeki temel gıda maddeleri fiyatları. Venezuelalılar hiperenflasyon ve artam yaşam pahalılığının sıkıntısını çekiyor.

"Venezuela'da sürekli stres altında yaşıyoruz çünkü fiyatlar her gün artıyor ama maaşınız artmıyor. Daha çok çalışmak, hayatta kalmanın bir yolunu bulmak için sürekli stres altındasınız" diyor.

Sponsorlarından maddi yardım alsa da, orkestra şefi eve yollamak için biraz para kazanmaya başlamak istiyor.

"Yardım etmem gereken bir ailem var"

"Müzik dışında bir alanda çalışmam gerekirse de sorun değil. Venezuela'da da bunu yaptım"

Ancak ev sahipleri, Marcano'nun bir orkestra şefi olarak gelişmesine olanak tanınması gerektiğinde ısrarlı.

Fivet "Bilgisini derinleştirmesine yardımcı olmamız ve orkestra şefliğinden çok, kişisel hikayesine odaklanan şöhretinden korumalıyız" diye uyarıyor.