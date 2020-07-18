Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı (2) 'TELEFONU ALIP, KAÇMAYA BAŞLADI'Antalya'da, sokakta yürürken cep telefonu çalınan M.Ç., polis tarafından yakalanan şüpheli M.I.'dan şikayetçi oldu.

'TELEFONU ALIP, KAÇMAYA BAŞLADI'

Antalya'da, sokakta yürürken cep telefonu çalınan M.Ç., polis tarafından yakalanan şüpheli M.I.'dan şikayetçi oldu. M.Ç., polise verdiği ifadesinde bir tanıdığıyla dışarı çıktığı sırada arkadan bir kişinin yaklaştığını fark ettiğini, bu kişinin elindeki cep telefonunu alıp hızla kaçtığını anlattı. Bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekilerin polise haber verildiğini kaydeden M.Ç., "Şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: DHA