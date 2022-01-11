Genç kadının son şarkıları yürekleri dağladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç kadının son şarkıları yürekleri dağladı

Genç kadının son şarkıları yürekleri dağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de sokak ortasında eski nişanlısı tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 24 yaşındaki Naziye Oskay'ın, hayattayken söylediği son şarkıları ortaya çıktı.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'de sokak ortasında eski nişanlısı tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 24 yaşındaki Naziye Oskay'ın, hayattayken söylediği son şarkıları ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından sosyal medyadan yayınlanan videolar, dinleyenlerin yüreklerini dağladı.

Dün işe gitmek üzere merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'ndeki evinden çıkan Naziye Oskay, eski nişanlısı tarafından sokak ortasında tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cinayet zanlısı Barış Can U. polisleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Genç kadın bugün toprağa verilirken, şüpheli şahıs da adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, genç kadının hayattayken evinde seslendirdiği şarkı videoları da ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından sosyal medyadan yayınlanan videolar, dinleyenlerin yüreklerini dağladı. - MERSİN

Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili korkunç detaylar! Katil zanlısı kendisini uzman çavuş olarak tanıtmış

Avukat Dilara Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili korkunç detaylar! Katil zanlısı kendisini uzman çavuş olarak tanıtmış

 Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü

Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü

 Yoldan çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı! 2 kişi yaralandı

Yoldan çıkan yolcu otobüsü köprüde asılı kaldı! 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title