Genç kadının kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor
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Nazilli, Ödemiş, İzmir, Güncel

Genç kadının kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 24 yaşındaki kadın gıda teknikerinin kaçırıldıktan bir hafta sonra serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesine başvuruldu.

09.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:10
Genç kadının kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 24 yaşındaki kadın gıda teknikerinin kaçırıldıktan bir hafta sonra serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesine başvuruldu.

Alınan bilgiye göre, soruşturma doğrultusunda genç kadının zorla tutulduğu Aydın'daki evler belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ile Nazilli ve Ödemiş'ten jandarma ekiplerinin katılımıyla evlerde keşif yapıldı. A.B'ye yardım ettiği öne sürülen 6 ev sahibi ile bir kadın ifadeye çağrıldı.

Nazilli Adliyesinde 7 kişinin ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

T.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorla tutulduğu evlerin bazı yerlerine eşyasını delil olarak bıraktığını belirterek, bunları savcılığa bildirdiğini söyledi.

Kaçırıldıktan sonra 6 evde zorla tutulduğunu anlatan T.K, "Savcılık gerekli tespitleri yaptı. Herkesten şikayetçi oldum." dedi.

Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ödemiş'te gıda teknikeri T.K'nin 25 Şubat Salı günü işe gitmek üzere otobüs beklerken 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilmiş, şüphelilerden S.Ç. gözaltına alınmıştı. Zanlı, "kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçundan sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilmişti.

Genç kadının bulunması ve firari 3 şüphelinin yakalanması için jandarma, Ödemiş'in yanı sıra Nazilli ve Beydağ ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti.

2 Mart'ta bulunan T.K, kendisiyle evlenmek isteyen komşuları A.B'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından kaçırıldığını ileri sürmüş, "Kaçırılmadım, gönüllü gittim." şeklinde ifade vereceğini belirtmesi üzerine bir hafta sonra serbest bırakıldığını iddia etmişti.

Genç kadının kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor

Kaynak: AA

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Genç kadının kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor

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