Genç Kadının Hayatını Kaybettiği Kaza Kamerada

Samsun'da bir genç kadının yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, H.P. idaresindeki 06 BM 6429 otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 1 çocuk annesi Buse Erişci'ye (23) çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili mahkeme süreci devam ederken genç kadının hayatını kaybettiği kazayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, H.P. idaresindeki otomobilin, bölünmüş yolda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı ve üzerinden geçtiği görülüyor. - SAMSUN