Genç kadının anlattıkları kan dondurdu: Kocam, adetliyken tecavüz etti

Mısırlı kadınlar, kocaları tarafından uğradıkları tecavüzleri anlattı. 34 yaşındaki Safaa adlı kadın, düğün gecesi adetli olduğu sırada kocasının tecavüzüne uğradığını belirterek, "Adet görüyordum ve o gece hazır değildim. Kocam, onunla cinsel ilişkiye girmekten kaçındığımı düşündü. Beni dövdü, ellerimi kelepçeledi, ağzımı kapattı ve bana tecavüz etti" dedi.

Mısır'da kocalarının tecavüzün uğrayan kadınlar, 'Sesini Çıkar' adıyla kurulan sosyal medya platformu sayesinde, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Nisan ayında, Newton'un Beşiği adlı televizyon dizisindeki bir sahnede, kadının eşi tarafından tecavüze uğramasının ardından platformda benzer olayları anlatan yüzlerce tanıklık paylaşıldı. Facebook'ta 'Sesini Çıkar' adıyla açılan bir sayfada da 700'den fazla mesaj paylaşıldı.

ADETLİ OLMASINA RAĞMEN İLİŞKİYE GİRDİ

Mısırlı 34 yaşındaki Safaa da sosyal paylaşım sitesinde gönderdiği mesajda, kocası tarafından uğradığı tecavüzü anlattı. Düğün gecesinde adetli olmasına rağmen kocasının zorla ilişkiye girdiğini belirten Safaa saldırı sonrası kasıklarından, bileğinden ve ağzından yaralandı.

"ELLERİMİ KELEPÇELEYİP TECAVÜZ ETTİ"

Kocasının kendisinden kaçtığını düşündüğünü aktaran Safaa, ""Adet görüyordum ve o gece hazır değildim. Kocam, onunla cinsel ilişkiye girmekten kaçındığımı düşündü. Beni dövdü, ellerimi kelepçeledi, ağzımı kapattı ve bana tecavüz etti" diye konuştu.

Safaa, toplumda 'ayıp' olarak değerlendirileceği korkusuyla kocasını şikayet etmek için polise gitmedi.

"TECAVÜZ SONUCU BEBEĞİMİ DÜŞÜRDÜM"

27 yaşındaki Sanaa isimli kadın da aynı sosyal medya platformu üzerinden yaşadıklarını anlattı. Kocasının tecavüzü sonucu bebeğini düşürdüğünü söyleyen Sanaa, "Kocam bir melekti. Evliliğimizin birinci yılında hamile kaldım ve doğurmak üzereydim. Çok basit bir şeyden kavga ettik ve beni cezalandırmaya karar verdi. Zorla üstüme çıktı ve bana tecavüz etti. Bebeğimi düşürdüm" dedi.

BOŞANMA SÜRECİNDE YALNIZ KALDI

Sanaa boşanma sürecinde yalnız bırakıldı. Şimdi kocasından ayrı ve kaybettiği bebeğinin yasını tutuyor. Mısır'ın birçok bölgesinde zorla cinsel ilişkiye girmek ve şiddet yaygın görülüyor. Özellikle de düğün gecesi.

KOCASI, İDDİALARI YALANLADI

Tartışma, ünlü bir şarkıcının eski karısın Instagram'da paylaştığı bir videoyla evlilik içi tecavüze uğradığını iddia etmesiyle iyice alevlendi. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadının videosu viral oldu ve medyada manşetlerden görüldü. Kocası da Instagram'dan paylaştığı bir video ile iddiaları 'temelsiz' diyerek yalanladı.

HER YIL 6 BİN 500'YE YAKIN TECAVÜZ VAKASI

Eski karısı evlilik içi tecavüzlerin suç sayılması için yasal değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Hükümete bağlı Ulusal Kadın Konseyi, Ocak 2015'te yayımladığı bir raporda, her yıl yaklaşık 6.500 evlilik içi tecavüz, cinsel taciz ve cinsel ilişkiye zorlama dahil eşlerin şiddetine maruz kalınan vakalar yaşandığını bildirdi.

"ŞİKAYETTE BULUNMA HAKLARI VAR"

Mısır'ın resmi Fetva Kurumu da tartışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Eğer bir erkek, karısını kendisiyle yatması için zorlayıp şiddet uyguluyorsa, yasal olarak günahkardır. Karısının mahkemeye gitme ve ceza alması için kocası hakkında şikayette bulunma hakkı vardır."

Mısır yasaları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından cinsel taciz olarak değerlendirilen evlilik içi tecavüzü suç saymıyor. Mahkemeler de suçun kanıtlanması için delil bulmakta zorlanıyor.

60. MADDE ENGEL OLUYOR

Evlilik içi tecavüzlerin çoğu, Mısır Ceza Hukuku'nun 60.maddesi nedeniyle mahkemeye taşındığında mahkumiyetle sonuçlanmıyor.

Yasal maddede şöyle deniyor: "Ceza Hukuku'nun hükümleri, Şeriat tarafından belirlenen değerlere uygun olarak iyi niyetle yapılan eylemleri kapsamıyor."