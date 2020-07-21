Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı
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Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı

Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı 'Çocuğumu aldırdım' dedi dini nikahlı kocası tarafından darp edildi Erzurum'da genç bir kadını sokak ortasında yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

21.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:42

Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı

'Çocuğumu aldırdım' dedi dini nikahlı kocası tarafından darp edildi

ERZURUM - Erzurum'da genç bir kadını sokak ortasında yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dini nikahlı kocası tarafından darp edilen kadın, şikayetçi olmadı.

Olay dün öğle saatlerinde Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Sabıkalı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen V.P. (40), dini nikahlı eşi K.T. ile tartışmaya başladı. Üç aylık hamile olan genç kadının, "Çocuğumu aldırdım" demesi üzerine öfkelenen V.P., tokat attığı genç kadına, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" deyip boğazını sıkarak yere yatırdı.

"Polisi ara, sana ne" diyerek çevredeki vatandaşların tepkisini umursamadı

Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir kadının "Polisi arıyoruz, sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" laflarını umursamayan zanlı, "Ara sana ne" diye cevap verdikten sonra genç kızı yerden kaldırdı.

Pınar Gültekin cinayetinin konuşulduğu gün, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatıyla kısa sürede yakalanan V.P., gözaltına alındı. Polis Merkezi'nde ifadesi alınan V.P., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, dini nikahlı eşi K.T., şikayetçi olmadığını söyledi. Öfkeli koca işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılacak.

Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı

Kaynak: İHA

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