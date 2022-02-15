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Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de evine giden genç kadını taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de evine giden genç kadını taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yenibağlar Mahallesi'nde 13 Şubat gece 03.20 sıralarında evine giden Ş.T. isimli kadın, T.Ö.'nün tacizine uğramıştı. Mağdur genç kadının şikayetçi olmasıyla polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları başladı. İkametine yapılan operasyonla gözaltına alınan T.Ö. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Taciz, 3. Sayfa, Haberler

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