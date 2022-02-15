Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de meydana gelen taciz olayının şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de meydana gelen taciz olayının şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de 13 Mart 2021 gecesi saat 03.20 sıralarında evine gitmekte olan Ş.T., Yenibağlar Mahallesi'nde T.Ö. tarafından taciz edilmişti. Önce takip edilen daha sonra T.Ö.'nün kolundan tutarak sokak arasına sürüklediği Mağdur Ş.T.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince incelenen 40 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin ardından kimliği tespit edilen T.Ö., ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli T.Ö., adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen T.Ö.'nün adliye girişinde şapkayla yüzünü gizlerken gazetecilerin sorularına da yanıt vermedi. - ESKİŞEHİR

Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Genç kadını taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Taciz, Polis, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title