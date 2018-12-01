Genç kadını otomobille metrelerce sürükledi

Sivas'ta sosyal medyada tanıştığı kadınla buluşan şahıs, genç kadını araca zorla bindirmek istedi

Kadın otomobile binmek istemeyince otomobilde bulunan şahıs genç kadının kolundan tutarak metrelerce sürükleyince olaya vatandaşlar müdahale etti

SİVAS - Sivas'ta sosyal medyada tanıştığı kadınla buluşan şahıs, genç kadını araca zorla bindirmek istedi. Kadın otomobile binmek istemeyince otomobilde bulunan şahıs genç kadının kolundan tutarak metrelerce sürükleyince olaya vatandaşlar müdahale etti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, şahıs bir süredir sosyal medyada konuştuğu kadınla buluşmak için otomobilde bulunan arkadaşı ile buluşma noktasına geldi. Buluşan şahıs ve kadın bir süre sohbet etti. Daha sonra araca binen erkek, genç kadının araca binmesini istedi. Otomobile binmek istemeyen genç kadın daha sonra araçta bulunan erkek tarafından otomobilin pencere kısmından kadının kolunu tuttu. Bir süre direnen genç kadın yaklaşık 500 metre otomobil ile sürüklendi. Durumu fark eden vatandaşlar otomobilin önünü keserek polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek otomobilde bulunan 2 kişiyi otomobilden çıkararak polis merkezine götürdü. Sürüklenen genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bir görgü şahidi, "Bir kargaşa olduğunu ve polislerin müdahale ettiğine tanık olduk. Bayan kapıya asılıydı. Sanırım kaçırıyorlardı. Tam olarak anlayamadık. Polisler şüpheliye durması için çok ikaz ettiler ama durmadılar. Arkadaş kaçtı. O arada görevli polis arkadaşlar vardı. Onları araca alarak takip ettik. Yanlarına geldik. Halkta yakalanmasında yardım etti" dedi.