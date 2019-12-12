Genç kadını döverek öldürüp bavula koyan zanlı adliyeye sevk edildi

12.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:29

Maltepe'de tartıştığı kadını döverek öldüren zanlı, cesedi bavula koyup banyoya sakladı. Daha sonra polise giderek olayı itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.



Maltepe'de iddiaya göre, A.G. isimli şahıs 2 gün önce Didem M. ile lüks bir rezidansa gitti. İddiaya göre burada alkol alan şahıslar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. genç kadının saçını tutarak duvara vurmaya başladı. Aldığı darbeler nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti. Zanlı ise cesedi bavula koyarak banyoya sakladı. Şahıs, daha sonra polise giderek olayı itiraf etti. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA