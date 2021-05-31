Genç kadından avukat sevgilisine tehdit: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç kadından avukat sevgilisine tehdit: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız

Genç kadından avukat sevgilisine tehdit: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Barosu avukatlarından S. Ç., eski kız arkadaşı S.E'nin ayrılığı kabul etmeyerek kendisine, "Bizim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız" diyerek tehditler savurduğunu iddia ederek ihbarda bulundu. 2 bin euro para da istediği ileri sürülen S.E. hakkında ihbar sonrası soruşturma başlatıldı.

İstanbul Barosu avukatlarından S.Ç., eski kız arkadaşı S.E. ayrılığı kabul etmeyerek kendisine, "Bizim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız" diyerek tehditler savurduğunu iddia ederek ihbarda bulundu. 2 bin euro para da istediği ileri sürülen S.E. hakkında ihbar sonrası soruşturma başlatıldı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 40 yaşındaki İstanbul Barosu avukatlarından S.E.'nin geçen yıl S.E. ile ilişkisi vardı. İkili başlayan ilişkilerini bir müddet sonra bitirme kararı aldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen S.E., genç avukata tehdit mailleri atmaya başladı.

'SENİ DAĞA KAÇIRACAĞIZ'

Kendisinin ve ailesinin PKK'lı olduğunu belirten genç kadın, "Seni dağa kaçıracağız" gibi söylemleri sonrası bir de avukatın banka bilgilerini, müvekkillerinin isimlerini ve özel yazışmalarını yayınladı. Bununla da yetinmeyen S.E., genç avukatın banka bilgilerini ele geçirerek bazı işlemler de yaptı.

SAVCILIĞA İHBAR ETTİ

Baskılarına devam eden genç kadın avukatı PKK üyesi olmakla suçlayacağını, adliyeye ihbar edeceğini bunun için kendisine 2 bin Euro para vermesi gerektiğini söyledi. Tehdit ve şantaja daha fazla dayanamayan avukat, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Avukat S.E'nin savcıya verdiği ifadesinde kendisine hakaretler savuran, şantaj ve tehditle para isteyen S. E.'nin cezalandırılmasını istedi.

İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası! Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı
Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası! Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Prens Harry Demet Akalın İlker Kaleli
Spor Ozan Tufan Arda Turan Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Genç kadından avukat sevgilisine tehdit: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 14:12:57. #1.15#

title