Genç kadından 25 gündür haber alınamıyor

05.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:09

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Şüheda Koçak'tan 25 gündür haber alınamıyor.



Manavgat'ta turizm sektöründe çalışan Şüheda Koçak'tan (34), 10 Ocak'tan itibaren haber alınamıyor. Koçak'ın Mersin'de yaşayan ailesi kızlarının Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde bir kız arkadaşıyla birlikte ikamet ettiğini belirterek, 31 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulundu. Aile, kızlarından son olarak Antalya'nın Kepez ilçesinden haber aldıklarını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA