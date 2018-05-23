Cani Koca, "Odaya Gir, Soyun" Dediği Eşini Oklava ve Kemerle Dövdü
İzmir'de mesajlaştığı gerekçesiyle eşini oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddiasıyla yargılanan cani koca, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
İzmir'in Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi (30) yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında dava açılan Uğur C. (36), tahliye edildi. S.C., 6 ay tutuklu kalan eşinin tahliye edilmesinden sonra korku içinde olduğunu söyledi.
"ODAYA GİR, OKLAVAYI AL, SOYUN"
Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'nde yaşayan S.C., iki çocuğunun babası Uğur C.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen yıl 9 Ağustos'ta, evi terk etmeye karar verdi. S.C., mahalledeki emlakçıdan ev bulması için yardım istedi. Uğur C., tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. İddiaya göre Uğur C. eşine, "Sen kiminle mesajlaşıyorsun, odaya gir, oklavayı al, soyun" dedi, S.C. de korkudan denileni yaptı.
SIRTÜSTÜ YATIRIP OKLAVA İLE DÖVDÜ
Odaya giren Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövdü. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Olay sırasında oklava da kırıldı. Uğur C. ardından S.C.'yi yumrukladı, pantolonun kemerini çıkarıp dövdü. S.C.'nin bacaklarının ön ve arka tarafı, kalçası, bilekleri oklava ve kemer darbeleri nedeniyle morardı, dudağı patladı.
7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU
Olayın ardından darp raporu alan S.C., bir yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. S.C.'nin avukatı Erdal Benice şüphelinin serbest kalmasına itiraz edip, müvekkilinin içler acısı halinin fotoğraflarını da dilekçesine ekledi. Bunun ardından Uğur C. 6 ay önce tutuklandı. Uğur C. hakkında, 'kasten ağır yaralama', 'eziyet çektirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından toplam 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
TAHLİYE EDİLDİ
İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Uğur C, mağdur eşi S.C. ve tarafların avukatları katıldı. Hakim, sanık avukatının talebi üzerine istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Bilirkişi raporunda, mağdur S.C.'nin eşi Uğur C.'yi aldattığı iddia edilen kişi ile birlikte motosiklete bindikleri ileri sürülen görüntünün çözünürlüğünün çok düşük olduğu, motosikletteki kişinin S.C. olduğunun tespit edilemediği belirtildi.
Sanık avukatı Selin Eser ise müvekkilinin eşi tarafından aldatıldığını ve ilişkisi olduğunu iddia ettikleri L.B. isimli erkek ile 118 telefon konuşmasının belirlendiğini söyledi. Eser, "Bu kadar sık telefon görüşmesi aradaki ilişkiyi net bir şekilde göstermektedir. Bu da katılanın 'Beni sebepsiz yere kıskandı' ifadesini yalanlamaktadır. Müvekkilim ise tüm beyanlarını ispatlamaktadır" diye konuştu. Tutuklu sanık Uğur C. ise duruşmada heyecanlandığını ve konuşamadığını belirterek, yazılı savunmasını mahkemeye verdi.
Mağdur S.C.'nin avukatı ise sanığın mahkemeye yardımcı olmadığını ve yanıltma girişimlerinde bulunduğunu öne sürerek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Hakim, tarafların avukatlarına bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve sanığın tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.
EŞİNİN TAHLİYE EDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ
Kendisine hem psikolojik hem de fiziksel işkencede bulunduğunu söylediği eşi Uğur C.'nin 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren S.C., korku içinde olduğunu söyledi.
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öldürmediği iyi olmuş yazık adama birsürü ceza yatardı. bi kap yüzünden değmezCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Aldatmayı suç olmaktan çıkaran bir medeni kanunla adalet sağlayamazsınız. Biz geleneğimize örfümüze inancımıza bağlı bir milletiz. Avrupalı kadar geniş değiliz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adalet bir kadın adı, Tamam Tamam TamamCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ortada bir aldatma yok bu cani adamın neyini savunuyorsunz belliki bu ilk dayak degıl sahıpsız zavallı kadını bulmus işkence edıyor. gecenlerde sabaha kadar esını dovup bıcaklayıp bagırsaklarını cıkaran adamı unuttunz herhalde. arkadaslar bunlar cahıllıkten gelıyor ınsan eşine kıyarmı boyle bırsey yapabılırmı. . .Cevap Yaz 6 1 Yayından KaldırCEVAP KOÇONALIYA: nerden biliyorsun aldatma yok neden ön yargılısın ? tamam doğru değil dövmesi vurması zaten yanlış adam ne yapsın kadın yeni aşığıyla zevkten dört köşe olurken adam bir kenarda çocuk bakma derdi onun psikolojisi basit buyurmayın hiç bir kadın şiddeti hak etmiyor ama cezasız da kalmamalı ben aldatan kadının ceza aldıgığını duymadım hiç. . .2 Yayından Kaldır