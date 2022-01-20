Genç kadın, yengesi tarafından bıçaklandı: "Beni öldürecek" Şanlıurfa'dan geldiği Samsun'da yengesinin bıçaklı saldırısına uğrayan 1 çocuk annesi kadın hastanelik oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Genç kadın, yengesi tarafından bıçaklandı: "Beni öldürecek"

SAMSUN - Şanlıurfa'dan geldiği Samsun'da yengesinin bıçaklı saldırısına uğrayan 1 çocuk annesi kadın hastanelik oldu. Hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından kadın sığınma evine yerleştirilen genç kadın yengesi için, "Beni öldürecek" dedi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Samsun'da bulunan erkek kardeşine misafirliğe gelen 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Sevgi S., yengesi Neslihan G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Misafir olduğu evde bacağından ve kolundan bıçaklanan Sevgi S., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şikayetçi olduğunu söyleyen Sevgi S., "Kardeşimin eşi sürekli saldırıyor, dövüyor. Kardeşimle iş birliği kurmuşlar. Beni öldürmekle tehdit ediyor. Beni bıçakladı" ifadelerini kullandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından polis aracıyla polis merkezine götürülen Sevgi S. ifadesinin alınmasının andından kadın sığınma evine yerleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.