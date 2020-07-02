Genç kadın uzaklaştırma kararı bulunan kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı Genç kadın uzaklaştırma kararı bulunan kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı Samsun'da 1 çocuk annesi genç kadın daha önce silah çektiği için mahkemece yanına 6 ay yaklaşmama kararı bulunan kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı.

Genç kadın uzaklaştırma kararı bulunan kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı

SAMSUN - Samsun'da 1 çocuk annesi genç kadın daha önce silah çektiği için mahkemece yanına 6 ay yaklaşmama kararı bulunan kardeşinin silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma davaları devam eden 1 çocuk annesi 19 yaşındaki Z.A., yaklaşık 2.5 ay önce kafasına tüfek dayayarak tehdit ettiği gerekçeyle mahkemece 6 ay yanına yaklaşmama kararı bulunan kardeşi M.A.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Annesinin evindeki bodrumda olan eşyalarına almaya gidince silahlı saldırıya uğrayan Z.A., sağ bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Z.A., tedavi altına alındı. Z.A. kardeşinin 2.5 ay önce de kafasına tüfek dayayarak tehdit etiğini ve 6 ay süreyle yanına yaklaşmama kararı olduğunu belirterek, 3 el tabancayla ateş edince bacağından yaralandığını söyledi. Polis kaçan M.A.Ç.'yi yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA