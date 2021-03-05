Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

05.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:31
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da genç bir kadın uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da genç bir kadın uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları ticari takside bulunan T.O.(21) adlı genç kadının üzerinde yaptığı aramada 287 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan T.O., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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