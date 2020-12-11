Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

11.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:33
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da 1'i kadın 2 kişi polisin operasyonu sonucu uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da 1'i kadın 2 kişi polisin operasyonu sonucu uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi elde edilen E.T.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1,31 gram esrar maddesi, 0,25 gram metamfetamin maddesi, 14 kapsül sentetik ecza ile olayla bağlantılı bir başka adreste de 3,11 gram esrar maddesi, 0,10 gram metamfetamin maddesi ve 97 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen G.U. adlı genç kadın ile E.Ö. gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.U. ve E.Ö. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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