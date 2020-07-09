Genç kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı Samsun'da genç bir kadın 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da genç bir kadın 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bonzai adlı uyuşturucu sattığı ileri sürülen C.Ö.(32) adlı kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.Ö. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN Kaynak: İHA