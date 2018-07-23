Genç Kadın, Uçakta Kendisini Taciz Eden Yolcuyu Kameraya Kaydetti

Londra'dan Chicago'ya uçakla giden26 yaşındaki Genevieve Pascolla isimli kadın, yolculuk sırasında uyandığında yanında oturan yolcunun battaniye altından kendi kendini tatmin ettiğini gördü.

"PARFÜMÜN ÇOK ETKİLEYİCİ YOLCU KENDİSİNE HAKİM OLAMADI"

Genç kadın uçakta bulunan alarma basıp kabin görevlilerini çağırdı. Kabin görevlileri, yerini değiştirdikleri tacize uğrayan genç kadına, "Parfümün çok etkileyici olduğu için yolcu kendisine hakim olamadı" diyedalga geçip güldü.

TACİZ ANINI TELEFONA KAYDEDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bunun üzerine kadın uçuş firmasını etiketleyerek sosyal medya üzerinden adamın kendisini rahatsız ettiği anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Uçuş şirketi ise kadına uçuş için kendilerini tercih ettiği için teşekkür edip olanlardan dolayı özür diledi.