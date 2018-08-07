Genç Kadın Takla Attığı Otomobil İçerisinde Hayatını Kaybetti

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü ayaklarına çarpan otomobilin 34 yaşındaki kadın sürücüsü hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 34 yaşındaki Damla G. hayatını kaybetti.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Uludağ Üniversitesi kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. 34 yaşındaki Damla G. 10 DBA 56 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Otomobil taklalar sonucu kavşağın beton ayaklarına çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Damla G. ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Damla G. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcılığı ve trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.