Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı
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Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı

20.10.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:37
Genç kadın 'silahlı tehdit' iddiasıyla gözaltına alındı

Samsun'da 22 yaşındaki genç kadın arkadaşının evine giderek 'silah çekip tehditte bulunduğu' iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da 22 yaşındaki genç kadın arkadaşının evine giderek 'silah çekip tehditte bulunduğu' iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Gaye U.'nun bayan arkadaşının evine gidip silah çekip tehditte bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Gaye U., "silahla tehdit" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Gaye U. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Gaye U., "Bayan arkadaşım konuşmak için beni evine çağırdı. Mutfağa geçtik ve konuşmaya başladık. Bu sırada evde biri daha vardı. Ancak ben eve girince, o 2 dakika sonra çıktı. Sonra biz bayan arkadaş ile onun görüştüğü erkek arkadaşının eşine gönderilen fotoğrafları konuştuk. Bu sırada bayan arkadaşın erkek arkadaşı aradı. Telefonun sesini hoparlöre aldı ve birlikte konuşmaya başladık. Telefonla konuştuğumuz sırada eve polisler geldi. Bu sırada biz bayan arkadaş ile tartışmadık. Aramızda herhangi bir darp olmadı. Olay günü yanımda silah yoktu. Bu nedenle kendisine silah doğrultmadım. Polisler geldiklerinde biz mutfaktaydık. Polisler silah sordular. Benim silahtan haberim yoktu. Polisler balkonda bir silah bulmuşlar. Bu silahın benimle ilgisi yoktur. Bu silahla müştekileri tehdit etmiş değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Müştekinin, onun evli bir kişi ile ilişkisini bu kişinin eşine söyleyeceğimden korktuğu için bu şekilde ifade verdini düşünüyorum. Ben eve girdikten 5 dakika sonra polis geldi. Sanki ben gelmeden önce aranmış gibiydi. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme Gaye U.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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