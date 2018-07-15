Genç Kadın Radyatörün Suyunu İçerek Hayatta Kaldı

ABD'nin California eyaletinde aracıyla uçurumdan yuvarlanan genç kadının, 1 hafta boyunca aracındaki radyatörden su içerek hayatta kaldığı açıklandı.

ABD'nin California eyaletinde, 23 yaşındaki Angela Hernandez aracıyla kayıp olduktan bir hafta sonra bulundu. En son 6 Temmuz'da bir benzin istasyonunda görülen Hernandez, Cuma akşamı Big Sur bölgesinde yürüyüşçüler tarafından 200 metrelik bir uçurumun kenarına bulundu. Hernandez bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, yolda bir hayvandan kaçmak isterken uçurumun kenarına yuvarlandığını söyledi. Kaybolduğu gün kız kardeşi Isabel'i ziyaret etmek için Oregon'dan Güney Kaliforniya'ya yola çıktığını ifade eden Hernandez, arabasının radyatöründeki suyu içerek hayatta kalabilmeyi başardığını söyledi. Omzundan yaralanan genç kadının helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Monterey ilçesi Şerif Ofisi sözcüsü John Thornburg yaptığı açıklamada, genç kadının okyanus suyuna düşmediği için şanslı olduğunu söyledi.

(İHA)