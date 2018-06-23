Genç Kadın Kendisiyle Dalga Geçen Kocasını ve Akrabalarını Zehirledi!
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde genç kadın, kendisiyle dalga geçen kocası ve akrabalarının yemeklerine böcek ilacı karıştırarak 5 kişinin ölümüne, 120 kişinin zehirlenmesine neden oldu.
Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, teninin rengi ve yaptığı yemeklerle dalga geçen eşi ve eşinin ailesini öldürmek amacıyla davette servis edilen yemeklere böcek ilacı karıştırdığı tespit edilen 23 yaşındaki Pragya Survase'nin gözaltına alındığını kaydetti.
YEMEKLERE BÖCEK İLACI KARIŞTIRMIŞ
Yetkililer, Survase'nin davetteki yemeklere böcek ilacı karıştırdığını itiraf ettiğini, 4'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. İlaçtan zehirlenen 120 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Survase'nin cinayetten yargılanması bekleniyor.
YORUMLAR (10)
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HaketmislerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İngiliz gazeteleri bugün erdoğan dünya için tehdit deyip resmen ülkemizin gerçekte geriye gitmesini açık açık belirtti Onlara inat erdoğan cumhurbaşkanımızdırCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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Birinin canını almak ALLAH dururken insanoğluna yakışmaz ama ne kadarda canına tak etti ne duruma soktularsa kadını bir yerde yeter artık demiş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bir hint atasözü der ki: "Bizden cacık macık olmaz".Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aptal doğmuş ..Cevap Yaz Yayından Kaldır