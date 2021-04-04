Son dakika haberi: Genç kadın soba kurbanı oldu
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Son dakika haberi: Genç kadın soba kurbanı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Gaziantep'te, yıkanmak için yaktığı banyo sobasından sızan gazdan zehirlenen 3 çocuk annesi 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, yıkanmak için yaktığı banyo sobasından sızan gazdan zehirlenen 3 çocuk annesi 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk annesi Remziye Ş., eşi işteyken yıkanmak için banyo sobasını yaktı. Daha sonra banyoya giren Remziye Ş.'den uzun süre haber çıkmayınca evde bulunan çocukları durumu aynı binada yaşayan dedelerine bildirdi. Banyo kapısını kırarak içeri giren çocukların dedesi, Remziye Ş.'yi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede üç çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden genç annenin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

İlk değerlendirmelere göre banyo sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen genç kadının kesin ölüm nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi: Genç kadın soba kurbanı oldu
Son dakika haberi: Genç kadın soba kurbanı oldu
Son dakika haberi: Genç kadın soba kurbanı oldu
Son dakika haberi: Genç kadın soba kurbanı oldu
Son dakika haberi: Genç kadın soba kurbanı oldu
Son dakika haberi: Genç kadın soba kurbanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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