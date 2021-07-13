Genç kadın itfaiyecinin yangında zor anları
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Genç kadın itfaiyecinin yangında zor anları

Genç kadın itfaiyecinin yangında zor anları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bulunan Zeytinpark içerisinde elektrik direğinde çıkan yangın, önce atıl durumdaki eve ardından ise ağaçlık alana sıçradı.

Antalya'da bulunan Zeytinpark içerisinde elektrik direğinde çıkan yangın, önce atıl durumdaki eve ardından ise ağaçlık alana sıçradı. Yangında atıl ev küle dönerken bazı zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlere müdahalede bulunan genç bir kadın itfaiye erinin çalışkanlığı ise dikkat çekti.

Yangın, Kepez ilçesine bağlı Zeytinpark içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan elektrik direğinde çıkan yangın, yan tarafta bulunan atıl durumdaki eve ardından ise çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı. Dumanları gören park yetkilileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa süre bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangında, atıl durumdaki ev küle dönerken bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Öte yandan, yangına müdahale eden kadın itfaiyecinin çalışması çevredekiler tarafından takdir edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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