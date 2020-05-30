Genç kadın iş makinesinin altında kalarak can verdi
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Genç kadın iş makinesinin altında kalarak can verdi

Genç kadın iş makinesinin altında can verdi Çorum'da belediyeye ait iş makinesinin altında kalan 23 yaşındaki genç kadın feci şekilde can verdi.

30.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:51

Genç kadın iş makinesinin altında can verdi

ÇORUM - Çorum'da belediyeye ait iş makinesinin altında kalan 23 yaşındaki genç kadın feci şekilde can verdi.

Olay Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum Belediyesinin alt yapı çalışmaları nedeni ile trafiğe kapalı olan sokak üzerinde çalışan belediyeye ait bir iş makinesi, yol kenarında karşıya geçmek için bekleyen E.A.'ya çarptı. Genç kadına çarptığını fark edemeyen kepçe operatörü, manevrasına devam edince E.A.'yı iş makinesinin altına alarak ezdi. Kazanın fark edilmesi üzerine olay yerine ambulans istendi. 112 görevlileri geldiğinde genç kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri ekibinin çalışmasının ardından E.A.'nın cansız bedeni ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, iş makinesi operatörü de gözltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Genç kadın iş makinesinin altında kalarak can verdi

Kaynak: İHA

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