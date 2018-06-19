Genç Kadın İnternetten Tanıştığı Kişiler Tarafından Vahşice Öldürüldü

ABD'de yaşayan Sydney Loofe, popüler arkadaşlık uygulaması olan Tinder'dan tanıştığ Bailey Boswell ve sevgilisi Aubrey Trail tarafından öldürüldü. Genç kadının cesedi parçalanmış halde tarlada bulundu. Sydney Loofe'un, Snapchat uygulamasında paylaştığı 'Buluşmaya hazırım' fotoğrafından saatler sonra vahşice öldürüldüğü ortaya çıktı.

GENÇ KADININ CESEDİ ÇÖP KUTUSUNDAN ÇIKTI

Sydney Loofe, popüler tanışma uygulaması Tinder'dan 23 yaşındaki hemcinsi Bailey Boswell ile tanıştı. İki kadın 14 Aralık tarihinde buluştu, sonraki günlerde tekrar bir araya gelmeyi planladı. Ancak 24 yaşındaki Sydney Loofe birden ortadan kayboldu. Genç kadın işine de gitmeyince ailesi endişelendi, durumu polise bildirdi. Üç hafta boyunca her yerde Sydney arandı, acı haber bir tarla kenarından geldi. Nebraska Edgar'daki tarla kenarına gidenler bir çöp kutusunda parçalanmış haldeki cesedi buldular.

CİNSEL FANTEZİ DENEDİK

Polisin soruşturmasına FBI da dahil oldu, dedektifler cinayeti araştırmaya başladı. Olağan şüpheli olarak Bailey Boswell'i yakalayan dedektifler, sevgilisi Aubrey Trail'i de gözaltına aldı. Trail ve Boswell çifti genç kadınla birlikte cinsel fantezi denediklerini savundu. Ancak ifadelerine göre, bir şeylerin ters gitmesi üzerine Loofe'u katlettiler.