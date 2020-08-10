Genç kadın hayırseverlere seslendi: "Allah rızası için yardım edin"
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Genç kadın hayırseverlere seslendi: "Allah rızası için yardım edin"

- Genç kadın hayırseverlere seslendi: "Allah rızası için yardım edin" Aynı hastalıktan annesi ve ağabeyini kaybeden MDS hastası olan Selda Güneş, hayata tutunmak için hayırseverlerden destek bekliyor.

10.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:54

- Genç kadın hayırseverlere seslendi:

"Allah rızası için yardım edin"

BURSA - Aynı hastalıktan annesi ve ağabeyini kaybeden MDS hastası olan Selda Güneş, hayata tutunmak için hayırseverlerden destek bekliyor. İzmir'de tedavisi devam eden Güneş, ilik nakli oldu, şimdi ise tedavisinde kullanacak olan ilaçların paralarını ödeyemiyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 29 yaşındaki bir çocuk annesi Selda Güneş, 21 yıl önce yakalandığı kan kanseriyle mücadele ediyor. Aynı hastalıktan annesini ve ağabeyini kaybeden genç kadın, ilik nakli oldu. Pandemi öncesi yüzde 50 uyumlu donör bulunmasına rağmen, koronavirüs yüzünden nakil gerçekleşmemişti. Daha sonra Almanya'dan yüzde yüz uyumlu donör bulundu, ama seyahat yasağından dolayı Almanya'daki donör Türkiye'ye getirilememişti. Türk Hava Yolları'nın dış hat uçuşlarını açmasının ardından Almanya'daki donör Türkiye'ye getirildi. Selda Güneş'ne İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde başarılı ameliyat yapıldı. Ameliyat sonrası şimdi 1 yıl sürecek olan ilaç tedavisi başlandı. Ancak ailenin durumu iyi değil.

Maddi konuda sıkıntı yaşayan Güneş ailesi, hayırseverlerden uzanacak bir yardım ele bekliyor. Hayata tekrar tutunan Selda Güneş, tedavisinin yarım kalmaması için hayırseverlere seslendi. Güneş çektiği video ile şunları söyledi:

"2 aydır İzmir Ege Üniversitesinde yatıyorum. 19 Haziran çok şükür ilik naklim gerçekleşti. Bu süreç daha önce olacaktı ama pandemi sebiyle bekletilmişti. İlik nakli sonrası bağışıklık sistemim zayıfladığı için şuanda bagırsaklarımda sorun var doktor tüm müdahaleyi yaptı ama bir sonuç alamadık. 2 hafta oldu Hastaneden çıktım eve geldim. Bu sorun nedeniyle hiç bir keyfim yok çok rahatsız oluyorum. Yapılan destekler sonucu buraya kadar geldim. Allah herkesten razı olsun, ama artık dayanacak gücümüz kalmadı. Alacağımız ilaçlar çok pahalı bundan dolayı bunlardan kurtulmak için hayırseverlerden Allah rızası için destek bekliyoruz. Bağırsaktaki sorunların giderilmesi için yurt dışından ilaç getirilmesi lazım bizlere kendi imkanlarımızla bir kaçtane getirdik ama yeterli değil bunlar. 6 tane daha getirilmesi lazım. Bir ilacın fiyatı yaklaşık 38 bin TL. Bizim bunları karşılama imkanımız yok. Devletimiz ilik naklimiz başta olmak üzere, ameliyattan yatışa kadar hiçbir kuruş almadan her şeyimizi karşıladı. Ama dediğimiz gibi bağırsaklardaki sorun için ABD olan ilacın getirilmesi lazım. Bu ilaç Türkiye'de yok ve yasak. Yardım istiyoruz. Eşim bana baktığı için çalışamıyor ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Tek korkum bu sorunun nakil olduğum iliğime zarar vermesi. Ben buraya kadar gelebildiysem hayırseverlerin destekleriyle geldim. Bu ilacı SGK karşılamadığı için devletimiz de bir şey yapamıyor. Artık ben de tedavimi tamamlayıp sağlıma kavuşup evime dönmek istiyorum. Lütfen Allah rızası için biri sesimizi duysun, bana destek versin. Tabii sadece benim sesimi değil, benim durumunda olan belki de binlerce kişi vardır. Bizlere yardım edin".

Selda Güneş Ziraat Bankası TR15 0001 0000 6789 2323 4750 01 nolu ibana destek sağlayabilirsiniz.

Genç kadın hayırseverlere seslendi: 'Allah rızası için yardım edin'

Kaynak: İHA

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