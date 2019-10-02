Genç kadın güreş milli takımı, balkan şampiyonu oldu
Genç Kadın Güreş Milli Takımı, 10 madalya alarak Balkan şampiyonluğunu elde etti.
Genç Kadın Güreş Milli Takımı, 10 madalya alarak Balkan şampiyonluğunu elde etti.
Bulgaristan'ın Panagyurıshte kentinde düzenlenen Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda, milli takım 6 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde Balkan şampiyonu oldu. Madalya alan milli güreşçiler şöyle:
Altın madalya: 50 kg: Zehra Demirhan, 53 kg: Çağla Yarım, 57 kg: Elvira Kamaloğlu, 62 kg: Elmas Çelik, 65 kg: Cansu Aksoy, 68 kg: Nesrin Baş.
Gümüş madalya: 55 kg: Melda Dernekçi, 72 kg: Vahide Nur Gök, 76 kg: Meryem Yılmaz.
Bronz madalya: 59 kg: Özge Fındıkçı.