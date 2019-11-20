Genç kadın girişimci, devletten aldığı destek ile çiftlik kurdu

20.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:24

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce devletten aldığı 6 büyükbaş hayvan hibesi ile çiftlik kuran Betül Bayraktar (23), hayvan sayısını 2'ye katladı. Genç kadın girişimci, elde ettiği süt, kaymak ve yoğurt gibi ürünleri satarak geçimini sağlıyor.Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde yaşayan Betül Bayraktar, 2 yıl önce devletin 'Genç çiftçi destekleme' projesinden yararlanarak 6 büyükbaş hayvan hibesi aldı. Yaşadığı mahalleye çiftlik kuran Bayraktar, bu süre zarfında hayvan sayısını 2'ye katladı. Genç kadın girişimci, hayvanlarından elde ettiği süt, kaymak ve yoğurt gibi ürünlerin satışını yaparak, hem geçimini sağlıyor hem de sevdiği işi yapıyor. Çiftlik kurmayı, akrabalarının tavsiyesi üzerine karar veren Bayraktar, Projeye başvurdum. Devlet, bana 6 büyükbaş hayvan hibe etti. 2 yıl içerisinde önce 4 buzağı, daha sonra 2 buzağı daha dünyaya geldi. Hayvan sayımı 2'ye katladım. Zamanla sürü yapacağım. Devletimize bu desteklerinden dolayı teşekkür ederin. Bu destekler, şehirlere göçün önünü kesmiş oluyor. Çifltik kurarken hamileydim. Şimdilerde çocuğum doğdu. Hem çocuğuma bakıyorum hem de hayvanlarıma. Elde ettiğim süt, yoğurt ve kaymak gibi ürünleri satarak geçimimizi sağlıyorum dedi.

Kaynak: DHA